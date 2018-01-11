Арустамян: "Смолов отказывается от перехода в "Зенит"

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Арустамян: "Смолов отказывается от перехода в "Зенит"
Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян заявил, что переход нападающего "Краснодара" Федора Смолова в "Зенит" маловероятен.

"Конечно, к Федору есть большой интерес от команд из Англии, есть от "Зенита", от других команд. На данный момент, если брать несколько последних дней, были и остаются переговоры между "Краснодаром" и "Зенитом". "Зенит" по-прежнему очень хочет Смолова, точнее его очень хочет Роберто Манчини, который видит в Федоре силу, которая поможет "Зениту" бороться за первое место в чемпионате.

Но на данный момент переговоры не завершены, они не удались. Дело в том, что стороны не могут договориться, и главная проблема – возможности "Зенита". У "Зенита" была большая трансферная кампания летом. Клуб потратил много денег, и по этой причине «Зенит» сейчас не имеет возможности сделать предложение, от которого будет невозможно отказаться "Краснодару".

Плюс сам игрок пока отказывается от перехода в "Зенит", наверное, ожидая более выгодные предложения от западных команд, тем более интерес есть, и варианты на Западе, в той же Англии, должны быть интересны самому игроку. Вполне возможно, трансфер может произойти и летом", – приводят слова Арустамяна российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 27-летним Смоловым также интересуются "Реал", "Бешикташ", "Вест Хэм" и "Спартак".

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