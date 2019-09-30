Арустамян: "У Цорна два кандидата в тренеры "Спартака" - из Голландии и Германии"

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Арустамян: "У Цорна два кандидата в тренеры "Спартака" - из Голландии и Германии"

Российский инсайдер Нобель Арустамян поделился эксклюзивной информацией о том, кто может возглавить московский "Спартак" после ухода Олега Кононова.

"Томас Цорн (генеральный директор клуба - прим. Soccernews) уже несколько недель прорабатывал варианты с потенциальными кандидатами, активно с ними встречался, вёл переговоры - вчера его не застали врасплох отставкой. Цорн понимал, к чему всё идёт, и последние недели активно консультировался со специалистами на европейском рынке.

Насколько я знаю, сейчас у Цорна есть пара вариантов в Европе. Оба - кандидаты из хорошо знакомой гендиректору части Европы, а именно из Голландии и Германии. Уже на этой неделе или во время паузы на сборные "Спартак" должен сделать выбор. Преемник Кононова будет креатурой Цорна", - написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что "Спартак" рассматривает кандидатуры как российских, так и иностранных специалистов. По данным СМИ, в шорт-лист "красно-белых" входят Валерий Карпин и Андрей Тихонов.

Не пропустите: Кононов - худший тренер "Спартака" по проценту набранных очков в 36 первых матчах. | http://soccernews.ru
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