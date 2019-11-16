Арустамян: "У Миранчуков сложилось твёрдое убеждение - в "Зенит" они не хотят"

Журналист Нобель Арустамян опубликовал инсайд о будущем полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков.

"В России позволить себе Миранчуков может только "Зенит". Но у самих Миранчуков сложилось твёрдое убеждение: в "Зенит" они не хотят, уедут только в Европу, а в России готовы играть только за "Локомотив". Об этом они уже оповестили своих агентов.

Теперь о Европе. Насколько мне известно, летом Кикнадзе (генеральный директор "Локомотива" - примечание Soccernews) в беседах с футбольными агентами и функционерами оглашал цену на Миранчуков. За обоих по отдельности генеральный директор "Локомотива" рассчитывает получить по 40 миллионов евро. Понятно, что цена выглядит утопической, никто такие деньги за братьев не заплатит. Но с другой стороны логично, что Кикнадзе называет цену явно выше, чтобы всегда был люфт в торгах.

Самая интересная тема - контракты братьев с "Локо", точнее суммы отступных. Ещё недавно в прессе фигурировала информация о 8 миллионах евро за каждого. Эти цифры уже неактуальны. Братьям улучшили личные контракты, а игроки в свою очередь понимают, что клуб хочет заработать явно больше 8 миллионов евро за каждого. Плюс у агентов братьев есть надёжные и деловые отношения с "Локомотивом". И есть устная договорённость сторон о необходимой минимальной компенсации за футболистов. Она, естественно, выше 8 миллионов евро, но не в несколько раз и видится вполне адекватной даже по европейскому рынку", - написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Появились сегодня и более конкретные данные - "железнодорожники" оценили обоих футболистов в 25 миллионов евро в сумме.

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