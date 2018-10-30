Арустамян уверен, что "Спартак" возглавит Кононов

Нобель Арустамян прокомментировал переход главного тренера тульского "Арсенала" Олега Кононова в "Спартак".

"Сегодня тульский Арсенал отправился в Грозный на матч Кубка России. Уже в автобусе, когда команда отъезжала в аэропорт, футболистам было объявлено, что руководить командой в Грозном будет Игорь Семшов, а потом будет решение кто будет работать дальше.

Однако, и это важно, уже подъезжая к аэропорту, снова было объявление в автобусе – все же работать в Грозном будет Кононов и его штаб. Таким образом, уже в аэропорту, Олег Георгиевич и его ассистенты воссоеденились с командой!

Не знаю, это первый случай в истории футбола или нет, но это точно забавно. В общем, ждем развязки. Чем дело закончится?!" – написал во своем телеграмме Арустамян.

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