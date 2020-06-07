Арустамян: "Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА"



Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что в понедельник, 8 июня, бразильский нападающий Вагнер Лав вернется в ЦСКА.

"Как и сообщали бразильские медиа, в понедельник Вагнер сделает заявление. Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали договора. Речь идeт о годичном контракте, дальше все непредсказуемо", - написал Арустамян в своем Telegram-канале.

35-летний Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а в 2013 году. Всего за московский клуб он провел 259 матчей во всех турнирах, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. В настоящее время форвард является свободным агентом.

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