Арустамян: "Зенит" хочет обменять Кокорина на Смолова"

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Арустамян: "Зенит" хочет обменять Кокорина на Смолова"

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян подтвердил информацию о том, что "Спартак" и "Зенит" интересуются нападающим"Краснодара" Федора Смолова.

"Спартак" не вел официальных переговоров по Смолову за последние годы. Официально к его трансферу никто пока не подступался. О том, что Галицкий не собирается продавать Смолова "Спартаку", писали еще зимой, во время первой волны слухов. Это подтвердил и Игорь Шалимов. Ситуация с тех пор не изменилась, Галицкий не передумал.

Вот вы верите, что "Спартак" будет платить за Смолова сумму отступных – 30 миллионов евро? Да, сам Федор хочет сменить команду и готов рассмотреть предложения топ-клубов России и варианты в Европе. "Спартак" только что стал чемпионом и мог бы удовлетворить интересы Смолова. Но ничего конкретного между "Спартаком" и Смоловым пока не происходит.

"Зенит" выжидает ситуацию по Смолову. Да, петербургский клуб - единственный, кто мог бы быть реальным претендентом на Смолова в данной ситуации. Безусловно, форвард калибра Смолова может быть "Зениту" интересен. Но в "Зените" и так очевидный перебор футболистов, к тому же клуб ведет активную работу по переходу иностранных футболистов.

30 миллионов евро за Смолова "Зенит" точно не заплатит. Такова сумма отступных за Федора, а она всегда до предела завышена. Допускаю различные варианты, при которых Смолов может переехать в Петербург. Главный вопрос – в желании самого "Зенита". Мы знаем, что "Краснодару" симпатичны российские футболисты, прежде всего Шатов и Кокорин.

Не исключаю вариант, при котором "Зенит" и "Краснодар" могут согласовать трансфер Смолова, при этом включив в сделку Кокорина (с доплатой "Краснодару"). По крайней мере, предварительные разговоры на эту тему уже были", - приводят слова Арустамяна российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" не интересуется 27-летним Смоловым.

Не пропустите: "Зенит" не интересуется Смоловым. | http://soccernews.ru

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