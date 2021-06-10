Арустамяну разрешили работать на Евро-2020
Фото инстаграм Нобеля Арустамяна
Российский спортивный журналист и телекомментатор Нобель Арустамян получил право освещать Чемпионат Европы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что футбольный обозреватель получил аккредитацию на Евро.
"Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА спасибо. Работаем дальше", - написала дипломат в своём телеграм-канале.
Ранее допуск Арустамяна к работе блокировал Азербайджан за посещение журналистом Нагорного Карабаха.
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