Арустамяну разрешили работать на Евро-2020

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Арустамяну разрешили работать на Евро-2020

Фото инстаграм Нобеля Арустамяна

Российский спортивный журналист и телекомментатор Нобель Арустамян получил право освещать Чемпионат Европы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что футбольный обозреватель получил аккредитацию на Евро.

"Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА спасибо. Работаем дальше", - написала дипломат в своём телеграм-канале.

Ранее допуск Арустамяна к работе блокировал Азербайджан за посещение журналистом Нагорного Карабаха.

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