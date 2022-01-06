Арвеладзе отреагировал на слухи об интересе "Краснодара"

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Арвеладзе отреагировал на слухи об интересе "Краснодара"

Фото инстаграм Шота Арвеладзе

Грузинский тренер Шота Арвеладзе может возглавить "Краснодар" после отставки Виктора Гончаренко.

Сам 48-летний наставник заявил, что ему интересна работа в клубе РПЛ.

"Мне было бы интересно поработать с такой командой, "Краснодар" хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало", - сказал Арвеладзе.

Ранее грузин тренировал команды в Турции, Израиле и Узбекистане.

Не пропустите: Тренер "Краснодара" назвал причину увольнения Гончаренко. | http://soccernews.ru
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