Арвеладзе отреагировал на слухи об интересе "Краснодара"

Фото инстаграм Шота Арвеладзе

Грузинский тренер Шота Арвеладзе может возглавить "Краснодар" после отставки Виктора Гончаренко.

Сам 48-летний наставник заявил, что ему интересна работа в клубе РПЛ.

"Мне было бы интересно поработать с такой командой, "Краснодар" хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало", - сказал Арвеладзе.

Ранее грузин тренировал команды в Турции, Израиле и Узбекистане.

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