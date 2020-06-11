Арвеладзе рассказал, как чуть не умер после матча квалификации Евро-2004

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Арвеладзе рассказал, как чуть не умер после матча квалификации Евро-2004

Экс-форвард сборной Грузии Шота Арвеладзе вспомнил о случае, когда он был на грани жизни и смерти.

По словам футболиста, приступ у него произошёл после матча квалификации Евро-2004 против национальной команды Ирландии.

"Мы проиграли 0:2. После той игры я чуть не умер. Принял слишком много "вольтарена". Кружилась голова, бешено колотилось сердце. Я думал, что отравился - так же, как Иашвили перед игрой, поэтому просто пил много воды, но мне становилось всё хуже. В желудке началось кровотечение. Рвало кровью. Сопровождавший нас московский бизнесмен Анзор Кикалишвили сказал, что меня нужно срочно отправить в больницу Дублина, где я в итоге пролежал четыре дня. Слава богу, я не полетел тогда с командой в Тбилиси - мало ли что случилось бы со мной в самолёте", - рассказал Арвеладзе.

Нападающий выступал за сборную Грузии с 1992 по 2007 год, сыграл 60 матчей и забил 26 голов. на клубном уровне он играл за "Трабзонспор", "Аякс", "Рейнджерс", "АЗ Алкмаар" и другие клубы.

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