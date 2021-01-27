AS: "Европейский топ-клуб может заплатить круглую сумму за Максименко"
Авторитетное испанское издание AS подготовило материал о вратаре "Спартака" Александре Максименко. Статья вышла под впечатляющим заголовком: "Молодой вратарь, который взбудоражил родину "Черного Паука" (имеется ввиду прозвище Льва Яшина, примечание soccernews.ru).
"22-летний Александр Максименко сыграл уже почти 100 матчей за московский "Спартак", и его рассматривают как главного стража ворот сборной России на следующие 10 лет.
Если "Реал" и "Атлетико" уже обратили внимание на Восточную Европу и сделали ставку на Лунина и Грбича, то вполне возможно, что и другой европейский топ-клуб выложит гору евро, чтобы заполучить Максименко.
У голкипера потрясающие рефлексы и ловкость. Он на самом деле хорош в игре руками, обладает прекрасной реакцией и скоростью ног, он способен вытаскивать неберущиеся мячи", — говорится в статье.
Напомним, что футболист входит в систему "Спартака" с 2015 года. За основную команду дебютировал в 2018 году.
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