AS: "Европейский топ-клуб может заплатить круглую сумму за Максименко"

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AS: "Европейский топ-клуб может заплатить круглую сумму за Максименко"Авторитетное испанское издание AS подготовило материал о вратаре "Спартака" Александре Максименко. Статья вышла под впечатляющим заголовком: "Молодой вратарь, который взбудоражил родину "Черного Паука" (имеется ввиду прозвище Льва Яшина, примечание soccernews.ru).

"22-летний Александр Максименко сыграл уже почти 100 матчей за московский "Спартак", и его рассматривают как главного стража ворот сборной России на следующие 10 лет.

Если "Реал" и "Атлетико" уже обратили внимание на Восточную Европу и сделали ставку на Лунина и Грбича, то вполне возможно, что и другой европейский топ-клуб выложит гору евро, чтобы заполучить Максименко.

У голкипера потрясающие рефлексы и ловкость. Он на самом деле хорош в игре руками, обладает прекрасной реакцией и скоростью ног, он способен вытаскивать неберущиеся мячи", — говорится в статье.

Напомним, что футболист входит в систему "Спартака" с 2015 года. За основную команду дебютировал в 2018 году.

Читать также: Голкипер "Спартака" Максименко высказался о чемпионской гонке в РПЛ | http://soccernews.ru
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