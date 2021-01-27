AS: "Европейский топ-клуб может заплатить круглую сумму за Максименко"

Авторитетное испанское издание AS подготовило материал о вратаре "Спартака" Александре Максименко. Статья вышла под впечатляющим заголовком: "Молодой вратарь, который взбудоражил родину "Черного Паука" (имеется ввиду прозвище Льва Яшина, примечание soccernews.ru).

"22-летний Александр Максименко сыграл уже почти 100 матчей за московский "Спартак", и его рассматривают как главного стража ворот сборной России на следующие 10 лет.

Если "Реал" и "Атлетико" уже обратили внимание на Восточную Европу и сделали ставку на Лунина и Грбича, то вполне возможно, что и другой европейский топ-клуб выложит гору евро, чтобы заполучить Максименко.