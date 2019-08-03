AS показало самых дорогих футболистов мира

Авторитетное испанское издание AS показало по три самых дорогих игроков из разных стран мира.

В настоящее время самым дорогим футболистом является французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, чья стоимость оценивается в 200 миллионов евро.

Отметим, что стоимость футболистов основывается на данных Transfermarkt.

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