AS: "Реал" не будет возвращать Роналду. В приоритете - молодые игроки

Теги криштиану роналдуреал мадридкилиан мбаппеювентус

AS: "Реал" не будет возвращать Роналду. В приоритете - молодые игроки

"Реал" не планирует возвращать нападающего Криштиану Роналду, который в 2018 году покинул мадридский клуб и перешел в "Ювентус". Об этом сообщает AS.

Ранее сообщалось, что 35-летний португалец хочет вернуться в испанский клуб этим летом.

По данным источника, "Реал" планирует приобрести молодого форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, трансферная стоимость которого 200 миллионов евро. Соглашение форварда с туринским клубом рассчитано до 2022 года.

Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард провел за итальянский клуб 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду - лучший игрок всех времен по версии читателей Marca. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА рассматривает возможность изменения правил финансового фэйр-плей

УЕФА рассматривает возможность изменения правил финансового фэйр-плей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов