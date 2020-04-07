AS: "Реал" не будет возвращать Роналду. В приоритете - молодые игроки
"Реал" не планирует возвращать нападающего Криштиану Роналду, который в 2018 году покинул мадридский клуб и перешел в "Ювентус". Об этом сообщает AS.
Ранее сообщалось, что 35-летний португалец хочет вернуться в испанский клуб этим летом.
По данным источника, "Реал" планирует приобрести молодого форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, трансферная стоимость которого 200 миллионов евро. Соглашение форварда с туринским клубом рассчитано до 2022 года.
Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 35-летний форвард провел за итальянский клуб 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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