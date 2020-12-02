AS: "Реал" не собирается увольнять Зидана

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AS: "Реал" не собирается увольнять Зидана

Руководство мадридского "Реала" по-прежнему доверяет главному тренеру Зинедину Зидану, несмотря на неудачи в последних матчах, сообщает AS.

По сведениям издания, клуб продолжит поддерживать французского специалиста и не планирует рассматривать кандидатуры других специалистов. На предстоящем заседании совета директоров будет обсуждаться вопрос об утверждении бюджета в 600 миллионов евро на следующий сезон.

В чемпионате Испании "Реал" занимает четвертое место после 10 матчей, а в Лиге Чемпионов находится на третьей позиции в своей группе и может не выйти в плей-офф.

Не пропустите: Зидан назвал причину поражения "Реала" в матче с "Шахтером". | http://soccernews.ru
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