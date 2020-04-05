AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие возлюбленной

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AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие возлюбленной

Издание AS сообщило, что нападающий "Сельты" Федор Смолов вернулся в Россию из-за дня рождения своей девушки внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.

По данным источника, девушке 14 апреля исполнится 18 лет.

"Игрок не раз спрашивал у клуба разрешение на поездку, однако руководство "Сельты" не позволяло футболисту уехать. Недавно решение было найдено: Смолов сообщил о том, что уезжает с обязательством вернуться в Испанию, как только он решит свои личные дела", - сообщает издание.

Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из московского "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел за "кельтов" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол.

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