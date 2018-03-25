Асамоа близок к переходу в "Интер"

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Асамоа близок к переходу в "Интер"

Хавбек "Ювентуса" Квадво Асамоа летом может перебраться в "Интер".

Как сообщает Football Italia, футболист уже согласовал с "нерадзурри" предварительный контракт, по которому он будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.

Отметим, что контракт Асамоа с "Ювентусом" истекает этим летом.

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