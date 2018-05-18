Асамоа объявил об уходе из "Ювентуса"



Ганский полузащитник Квадво Асамоа заявил, что он решил покинуть "Ювентус" по окончании этого сезона.

"Никакие слова не могут выразить мои чувства, когда я принял это решение. При этом я очень горжусь своими выступлениями за "Ювентус". В моем сердце останется каждый человек из клуба, включая тренеров, игроков, персонал и фанатов. "Ювентус" предложил мне новый контракт, но я решил принять новый вызов. Мне будет крайне сложно играть против "Ювентуса", – написал Асамоа в своем Instagram.

Скорее всего, в ближайшее время 29-летний Асамоа перейдет в "Интер" на правах свободного агента.

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