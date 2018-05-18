Асамоа объявил об уходе из "Ювентуса"

Теги ювентусквадво асамоаинтер милан

Асамоа объявил об уходе из "Ювентуса"
Ганский полузащитник Квадво Асамоа заявил, что он решил покинуть "Ювентус" по окончании этого сезона.

"Никакие слова не могут выразить мои чувства, когда я принял это решение. При этом я очень горжусь своими выступлениями за "Ювентус". В моем сердце останется каждый человек из клуба, включая тренеров, игроков, персонал и фанатов. "Ювентус" предложил мне новый контракт, но я решил принять новый вызов. Мне будет крайне сложно играть против "Ювентуса", – написал Асамоа в своем Instagram.

Скорее всего, в ближайшее время 29-летний Асамоа перейдет в "Интер" на правах свободного агента.

Не пропустите: "Ювентус" нашел замену Буффону. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"

В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 37 92
2 Наполи 37 88
3 Рома 37 74
4 Лацио 37 72
5 Интер Милан 37 69
6 Милан 37 61
7 Аталанта 37 60
8 Фиорентина 37 57
9 Сампдория 37 54
10 Торино 37 51
11 Сассуоло 37 43
12 Дженоа 37 41
13 Болонья 37 39
14 Кьево 37 37
15 Удинезе 37 37
16 Кальяри 37 36
17 СПАЛ 37 35
18 Кротоне 37 35
19 Хеллас Верона 37 25
20 Беневенто 37 21
Полная таблица

топ-5 тегов