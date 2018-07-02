Асамоа стал игроком "Интера"

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Асамоа стал игроком "Интера"

Ганский полузащитник Квадво Асамоа перешел в "Интер", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал с миланским клубом контракт до лета 2021 года. Хавбек достался миланцам бесплатно, так как его соглашение с "Ювентусом" завершилось в конце июня.

29-летний Асамоа выступал за "Ювентус" с 2012 года, провел за клуб 156 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Удинезе". За сборную Ганы сыграл 69 матчей и забил 4 мяча. Шестикратный чемпион Италии, четырехкратный обладатель Кубка Италии, трехкратный обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.

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