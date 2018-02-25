Асенхио отразил два пенальти, "Вильярреал" обыграл "Хетафе"

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Асенхио отразил два пенальти, "Вильярреал" обыграл "Хетафе"В матче 25-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" на своем поле одержал минимальную победу над "Хетафе".

"Вильярреал" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Унал, 3 - 1:0.

Нереализованные пенальти: Анхель, 36; Молина, 51.

"Вильярреал": Асенхо, Рукавина, Бонера, Руис, Коста, Фуэго, Кастильехо (Раба, 71), Тригерос (Эрнандес, 57), Сориано, Унал, Бакка (Форналс, 81).

"Хетафе": Гуаита, Кальдерон, Даконам, Гонсалес, Антунеш, Фажр, Арамбарри, Портильо (Ндокут, 69), Шибасаки (Молина, 46), Реми (Дидье, 69), Молина.

Напомним, вчера "Барселона" разгромила "Жирону". | soccernews.ru

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