Асенхо вышел в основе "Вильярреала" впервые за 9 с половиной месяцев

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Асенхо вышел в основе "Вильярреала" впервые за 9 с половиной месяцев

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" играет с "Барселоной".

Ворота "подводников" в этом матче защищает голкипер Серхио Асенхо.

Стоит отметить, что 28-летний Асенхо вышел в основе "Вильярреала" впервые за 9 с половиной месяцев, так как в конце февраля порвал крестообразные связки колена.

Не пропустите: "Вильярреал" не может обыграть "Барселону" на протяжении 16 матчей в Ла Лиге. | http://soccernews.ru

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