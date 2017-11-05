Асенсио беспокоится из-за своего положения в "Реале"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио беспокоится из-за своего положения в команде, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, 21-летний футболист недоволен тем, что в последних двух матчах "сливочных" он провел на поле всего 40 минут, оба раза выйдя на замену под занавес поединков. Поэтому, если в ближайших играх тренерский штаб королевского клуба продолжит обходиться без его услуг, Асенсио будет готов рассмотреть вариант со сменой команды.

Напомним, "Реал" следит за двумя хавбеками "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru