Асенсио беспокоится из-за своего положения в "Реале"

Теги марко асенсиореал мадрид

Асенсио беспокоится из-за своего положения в "Реале"Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио беспокоится из-за своего положения в команде, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, 21-летний футболист недоволен тем, что в последних двух матчах "сливочных" он провел на поле всего 40 минут, оба раза выйдя на замену под занавес поединков. Поэтому, если в ближайших играх тренерский штаб королевского клуба продолжит обходиться без его услуг, Асенсио будет готов рассмотреть вариант со сменой команды.

Напомним, "Реал" следит за двумя хавбеками "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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