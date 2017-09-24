Асенсио близок к продлению соглашения с "Реалом"

На следующей неделе хавбек "Реала" Марко Асенсио продлит соглашение с клубом, сообщает As.

По сведениям издания, футболист заключит с мадридским клубом шестилетний контракт. Нынешнее соглашение действует до лета 2020 года.

В текущем сезоне Асенсио провел 9 матчей, забил 4 гола и отдал один ассист.

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