Асенсио для одного забитого гола нужно в 5 раз меньше ударов, чем Месси

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Асенсио для одного забитого гола нужно в 5 раз меньше ударов, чем Месси

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио оформил дубль в матче второго тура испанской Примеры против "Валенсии".

Таким образом, 21-летний испанец в этом сезоне забил 3 гола после 6 ударов, то есть его реализация составляет 50%.

Как сообщает Opta, по этому показателю Асенсио значительно превосходит форварда "Барселоны" Лионеля Месси, которому для трёх голов понадобилось 30 ударов. | http://soccernews.ru

комментарии
Конь

Асенсио это футболист, а Шмэсси это "инопланетный" мутант.

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