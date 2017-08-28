Асенсио для одного забитого гола нужно в 5 раз меньше ударов, чем Месси

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио оформил дубль в матче второго тура испанской Примеры против "Валенсии".

Таким образом, 21-летний испанец в этом сезоне забил 3 гола после 6 ударов, то есть его реализация составляет 50%.

Как сообщает Opta, по этому показателю Асенсио значительно превосходит форварда "Барселоны" Лионеля Месси, которому для трёх голов понадобилось 30 ударов. | http://soccernews.ru