Асенсио: "Если играешь не во всех матчах, не можешь проявить себя в полной мере"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио недоволен тем, что не имеет постоянной игровой практики.

Об этом талантливый футболист заявил после гостевого матча 24-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (5:3), в котором он забил два мяча.

"Мы знали, что "Бетис" показывает сильную игру, и сами начали матч на должном уровне. Я не согласен с мнением, что у меня складывается неудачный сезон. Но, конечно, если играешь не во всех матчах, не можешь проявить себя в полной мере. В любом случае я стараюсь использовать минуты, которые выпадают мне на поле", - сказал он. | http://soccernews.ru