Асенсио готов перебраться в АПЛ

Теги эден азарчелсимарко асенсиореал мадрид

Асенсио готов перебраться в АПЛБлижайшим летом вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио может перебраться в лондонский "Челси", информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 22-летний игрок "сливочных" будет согласен стать игроком "аристократов", если его клуб по окончанию текущего сезона предпримет попытки подписать их лидера Эдена Азара. Ожидается, что и "Реал", и "Челси" вполне будут готовы пойти на такой обмен.

Напомним, Асенсио назвал условия, при которых он будет готов остаться в "Реале". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов