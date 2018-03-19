Асенсио готов перебраться в АПЛ

Ближайшим летом вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио может перебраться в лондонский "Челси", информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 22-летний игрок "сливочных" будет согласен стать игроком "аристократов", если его клуб по окончанию текущего сезона предпримет попытки подписать их лидера Эдена Азара. Ожидается, что и "Реал", и "Челси" вполне будут готовы пойти на такой обмен.

Напомним, Асенсио назвал условия, при которых он будет готов остаться в "Реале". | soccernews.ru