Асенсио готов рассмотреть предложения об уходе из "Реала"

Теги реал мадридмарко асенсио

Асенсио готов рассмотреть предложения об уходе из "Реала"Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио готов рассмотреть предложения о смене клубной прописки, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 22-летний игрок из-за отсутствия у него стабильной игровой практики не чувствует себя счастливым на "Сантьяго Бернабеу". При этом футболист опасается, что с приходом в команду нового тренера в лице Хулена Лопетеги и приобретения потенциальных конкурентов на его позицию ситуация в новом сезоне для него не улучшится.

Напомним, "Реал" готов включить в сделку по Милинковичу-Савичу своего хавбека. | soccernews.ru

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