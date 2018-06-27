Асенсио готов рассмотреть предложения об уходе из "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио готов рассмотреть предложения о смене клубной прописки, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 22-летний игрок из-за отсутствия у него стабильной игровой практики не чувствует себя счастливым на "Сантьяго Бернабеу". При этом футболист опасается, что с приходом в команду нового тренера в лице Хулена Лопетеги и приобретения потенциальных конкурентов на его позицию ситуация в новом сезоне для него не улучшится.

Напомним, "Реал" готов включить в сделку по Милинковичу-Савичу своего хавбека. | soccernews.ru