Асенсио грозится покинуть "Реал"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио грозится покинуть свой клуб, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 21-летний футболист уже поставил в известность руководство своего клуба, что летом он будет готов рассмотреть предложения потенциальных покупателей, если "сливочные" решатся на приобретение Эдена Азара из лондонского "Челси", за покупку которого выступает главный тренер команды Зинедин Зидан.

Напомним, Роналду остался недоволен первым зимним подписанием "Реала". | soccernews.ru