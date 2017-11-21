Асенсио хочет перейти в "Челси"

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Асенсио хочет перейти в "Челси"Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио желает продолжить карьеру в лондонском "Челси", информирует Express.

По сведениям издания, 21-летний футболист остался недоволен тем, что в королевском клубе он не получает стабильной игровой практики, начиная преимущественно игры против прямых конкурентов на "скамейке" запасных. Сменить "сливочных" Асенсио планирует на "аристократов", которые заинтересованы в его услугах.

Напомним, Асенсио высказался о голевой "засухе" Роналду в Ла Лиге. | soccernews.ru

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