Асенсио хочет перейти в "Челси"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио желает продолжить карьеру в лондонском "Челси", информирует Express.

По сведениям издания, 21-летний футболист остался недоволен тем, что в королевском клубе он не получает стабильной игровой практики, начиная преимущественно игры против прямых конкурентов на "скамейке" запасных. Сменить "сливочных" Асенсио планирует на "аристократов", которые заинтересованы в его услугах.

Напомним, Асенсио высказался о голевой "засухе" Роналду в Ла Лиге. | soccernews.ru