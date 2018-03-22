Асенсио: "Хочу, чтобы Зидан остался в "Реале"

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Асенсио: "Хочу, чтобы Зидан остался в "Реале"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио надеется, что главный тренер Зинедин Зидан не покинет клуб по окончании сезона.

"Я хочу, чтобы Зидан продолжил работу в "Реале". Я считаю, что он должен остаться. Он выиграл с "Реалом" две Лиги Чемпионов и чемпионат Испании и доказал, что является идеальным тренером для клуба и для этой нынешнего состава команды. Невероятно, как быстро можно забыть о успехах", - приводит слова Асенсио Football Espana.

Ранее сообщалось, что Зидан будет уволен, если "Реал" не выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне. Интерес к французскому специалисту проявляют "Ювентус" и ПСЖ.

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