Асенсио и Иско остались недовольны игрой Бэйла

Игроки мадридского "Реала" Марко Асенсио и Иско остались недовольны игрой своего партнера по команде Гарета Бэйла во вчерашнем матче против "Леванте".

Как информирует испанская пресса, валлиец никак не может вернуть свою былую форму, что вкупе с решениями главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана регулярно использовать его в играх, порождает все больше недовольства в королевском клубе. Так, последними, кто обратил внимание а существующую проблему стали новые лидеры команды - Иско и Асенсио.

Напомним, "Реал" определил круг кандидатов на усиление позиции форварда в зимнее трансферное окно. | soccernews.ru