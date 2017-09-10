Асенсио и Иско остались недовольны игрой Бэйла

Теги реал мадридмарко асенсиоискогарет бэйллеванте

Асенсио и Иско остались недовольны игрой БэйлаИгроки мадридского "Реала" Марко Асенсио и Иско остались недовольны игрой своего партнера по команде Гарета Бэйла во вчерашнем матче против "Леванте".

Как информирует испанская пресса, валлиец никак не может вернуть свою былую форму, что вкупе с решениями главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана регулярно использовать его в играх, порождает все больше недовольства в королевском клубе. Так, последними, кто обратил внимание а существующую проблему стали новые лидеры команды - Иско и Асенсио.

Напомним, "Реал" определил круг кандидатов на усиление позиции форварда в зимнее трансферное окно. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 3 9
2 Реал Сосьедад 3 9
3 Севилья 3 7
4 Атлетик Бильбао 3 7
5 Леганес 3 6
6 Атлетико Мадрид 3 5
7 Реал Мадрид 3 5
8 Леванте 3 5
9 Валенсия 3 5
10 Хетафе 3 4
11 Жирона 3 4
12 Сельта Виго 3 3
13 Вильярреал 3 3
14 Бетис 3 3
15 Эйбар 3 3
16 Депортиво Ла-Корунья 3 1
17 Эспаньол 3 1
18 Малага 2 0
19 Алавес 3 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов