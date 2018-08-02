Асенсио и Васкес потроллили Де Хеа, назвав его Кариусом

Вингеры мадридского "Реала" Марко Асенсио Асенсио и Лукас Васкес потроллили голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Случился этот эпизод перед вчерашним матчем их команд. Игроки "сливочных" стали выкрикивать в адрес мимо идущего вратаря "красных дьяволов": "Эй, Кариус". Сравнением со стражем ворот "Ливерпуля" они припомнили тому его неудачную игру на Чемпионате Мира в России.

Напомним, Лопетеги определился с заменой для Роналду. | soccernews.ru