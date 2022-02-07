Асенсио имеет хорошие шансы остаться в "Реале"

Фото: инстаграм Асенсио\Автор неизвестен

Испанский полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио имеет хорошие шансы остаться в королевском клубе, сообщает издание AS.

По информации источника, прошлым летом четыре больших клуба пытались купить испанца, однако главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти заблокировал переговоры, так как хотел видеть Асенсио в своем составе.

Отмечается, что Марко в данный момент котируется выше, чем кто-либо из претендентов на позицию правого вингера в "Реале".

Сообщается, что его контракт рассчитан до лета 2023 года, но его отношения с клубом всегда складывались идеально, поэтому и сейчас ничего не изменилось в этом плане.

В нынешнем сезоне испанец сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал один ассист.

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