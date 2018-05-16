Асенсио интересуются четыре клуба из АПЛ

Вингером мадридского "Реала" Марко Асенсио интересуются сразу четыре клуба английской Премьер-Лиги, информирует испанская пресса.

Так, 22-летний игрок "сливочных" своими выступлениями привлек к себе внимание лондонского "Челси", "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Все четыре клуба будут готовы побороться за перспективного игрока, если он решит сменить команду ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 52 матчах за "Реал".

Напомним, у Асенсио появилась новая подруга. | soccernews.ru