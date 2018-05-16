Асенсио интересуются четыре клуба из АПЛ

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Асенсио интересуются четыре клуба из АПЛВингером мадридского "Реала" Марко Асенсио интересуются сразу четыре клуба английской Премьер-Лиги, информирует испанская пресса.

Так, 22-летний игрок "сливочных" своими выступлениями привлек к себе внимание лондонского "Челси", "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Все четыре клуба будут готовы побороться за перспективного игрока, если он решит сменить команду ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 52 матчах за "Реал".

Напомним, у Асенсио появилась новая подруга. | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
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15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
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