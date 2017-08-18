Асенсио исключил переход в ПСЖ

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио исключил свой переход в ПСЖ.

У 21-летнего испанца спросили, сколько денег потребуется, чтобы он перебрался в парижский клуб, на что он ответил: "Спасибо, но нет. Я в лучшем месте. Там, где хочу быть. Я всегда буду благодарен "Реалу" за то, что клуб сделал на меня ставку".

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