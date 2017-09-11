Асенсио может не сыграть с АПОЭЛом
Полузащитник "Реала" Марко Асенсио пропустил сегодняшнюю тренировку, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист не вышел на поле, а занимался в тренажерном зале. Информация о повреждении не появлялась, но хавбек может пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против АПОЭЛа.
В нынешнем сезоне 21-летний Асенсио провел за "Реал" 6 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.
Матч "Реал" - АПОЭЛ состоится 13 сентября и начнется в 21:45 мск.
Не пропустите: Бензема хочет перейти в "Арсенал". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Остановить полет "орлов": ЦСКА едет в гости к "Бенфике"
-
Дело принципа шестилетней давности: "Манчестер Юнайтед" ждет в гости "Базель"
-
Битва гигантов: "Барселона" жаждет взять реванш у "Ювентуса"
-
Сборная команда, составленная из игроков, которых этим летом не удалось приобрести "Барселоне"
-
Итоги и символическая сборная 4-го тура АПЛ
Лента новостей
-
Дибала: "Барселона" всегда остается "Барселоной"
-
Бушманов: "Спартак" справится с "Марибором"
-
Лига 1 определилась с тремя финалистами на звание лучшего игрока августа: Неймар в списке
-
Ты - букмекер! Тест на знание фаворитов Лиги Чемпионов 2017/2018
-
Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?
-
Президент "Севильи": "Трансфер Неймара - это безумие, французская лига разрушена"
-
Большинство футболистов "Реала" остаются недовольны игрой Бэйла
-
Зе Луиш и Джано не помогут "Спартаку" в матче с "Марибором"
-
Игуаин: "Буффон все еще верит, что он может прогрессировать"
-
Сересо: "До января "Атлетико" не будет предпринимать попыток подписать Косту"
-
Зидан: "В "Реале" существует зависимость от Роналду"
-
Каряка: "ЦСКА нужно сыграть на максимуме своих возможностей"
-
В "Реале" определились с размером нового оклада Асенсио
-
Роналду остался недоволен публикацией видео с его выступлением в суде
-
Зидан: "Я не смог найти замену Морате"
-
Агент Ярмоленко: "Вели переговоры с "Баварией"
-
Кейлор Навас: "Роналду - пример для игроков "Реала"
-
Эмери: "Выиграть Лигу Чемпионов будет очень трудно"
-
Игуаин назвал лучшего футболиста всех времен
-
Игонин: "Можем рассчитывать на выигрыш "Зенитом" Лиги Европы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|3
|9
|2
|Реал Сосьедад
|3
|9
|3
|Севилья
|3
|7
|4
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|5
|Леганес
|3
|6
|6
|Атлетико Мадрид
|3
|5
|7
|Реал Мадрид
|3
|5
|8
|Леванте
|3
|5
|9
|Валенсия
|3
|5
|10
|Хетафе
|3
|4
|11
|Жирона
|3
|4
|12
|Сельта Виго
|3
|3
|13
|Вильярреал
|3
|3
|14
|Бетис
|3
|3
|15
|Эйбар
|3
|3
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|3
|1
|17
|Эспаньол
|3
|1
|18
|Малага
|2
|0
|19
|Алавес
|3
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0