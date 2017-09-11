Асенсио может не сыграть с АПОЭЛом

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Асенсио может не сыграть с АПОЭЛом
Полузащитник "Реала" Марко Асенсио пропустил сегодняшнюю тренировку, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист не вышел на поле, а занимался в тренажерном зале. Информация о повреждении не появлялась, но хавбек может пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против АПОЭЛа.

В нынешнем сезоне 21-летний Асенсио провел за "Реал" 6 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

Матч "Реал" - АПОЭЛ состоится 13 сентября и начнется в 21:45 мск.

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