Асенсио может отказаться от продления контракта с "Реалом"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио может отказаться от продления контракта со своим клубом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 21-летний футболист не намерен принимать поспешных решений ввиду того, что он пока не смог стать полноценным игроком стартового состава своей команды. Если же ему не удастся выиграть конкуренцию у игроков "основы", то он вполне даже будет готов следующим летом рассмотреть возможность перехода в другой клуб.

Напомним, между Зиданом и Иско сохраняются натянутые отношения. | soccernews.ru