Асенсио может перебраться в АПЛ

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио может перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 21-летний игрок, боясь остаться без игрового времени, вполне будет готов рассмотреть предложение от "Манчестер Юнайтед", который уже долгое время интересуется его услугами, если следующим летом королевский клуб подпишет Эдена Азара из лондонского "Челси".

Напомним, Асенсио уже раздумывает над уходом из "Реала". | soccernews.ru