Асенсио может перейти в "Арсенал"

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Асенсио может перейти в "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к нападающему мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает Football London. 

Фото: инстаграм Марко Асенсио/Автор неизестен

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. На покупке игрока настаивает главный тренер "канониров" Микель Артета. 

В нынешнем сезоне 25-летний Асенсио провел за "Реал" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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