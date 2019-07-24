Асенсио может пропустить весь сезон из-за травмы колена
Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио получил серьёзную травму в матче Международного Кубка Чемпионов против "Арсенала".
Футболист вышел на замену в перерыве, забил гол, а потом получил повреждение и не смог самостоятельно покинуть поле.
По информации Marca, у испанца подозрение на разрыв крестообразной связки левого колена.
Если диагноз подтвердится, то Асенсио будет вынужден пропустить 8-9 месяцев, а это значит, что в следующем сезоне он вряд ли сыграет.
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