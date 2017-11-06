Асенсио: "Мы не обращаем внимания, кто забивает голы или отдаёт передачи"

Теги реал мадридмарко асенсио

Асенсио: "Мы не обращаем внимания, кто забивает голы или отдаёт передачи"Полузащитник "Реала" Марко Асенсио поделился эмоциями после победы над "Лас-Пальмасом" (3:0) в 11-м туре испанской Примеры.

"Мы одна команда. Мы не обращаем внимания, кто забивает голы или отдаёт передачи. Мы все двигаемся в одном направлении и преследуем общую цель.

Тренер доверяет каждому игроку команды. Вы не всегда попадаете в стартовый состав, но нужно продолжать работать. Чем больше будет таких игр, как сегодня, тем скорее всё у нас наладится", - сказал он.  | http://soccernews.ru 

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