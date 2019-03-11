Асенсио намерен перейти в топ-клуб АПЛ

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Асенсио намерен перейти в топ-клуб АПЛ

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио намерен перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает испанская пресса.

23-летний футболист недоволен своим положением в королевском клубе, поэтому хотел бы в летнее трансферное окно присоединиться к "красным дьяволам".

Манкунианцы готовы заплатить за перспективного испанца не более 80 миллионов евро. При этом самому полузащитнику "МЮ" предлагает более выгодные условия контракта.

В текущем сезоне Асенсио сыграл за "Реал" 35 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов. Его соглашение с "бланкос" рассчитано до июня 2023 года.

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