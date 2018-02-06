Асенсио намерен покинуть "Реал" и перебраться в АПЛ

Теги реал мадридчелсимарко асенсио

Асенсио намерен покинуть "Реал" и перебраться в АПЛВингер мадридского "Реала" Марко Асенсио намерен сменить команду уже следующим летом, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 22-летний игрок получил выгодное предложение от лондонского "Челси". Учитывая свое положение в королевском клубе, где он не смог стать игроком стартового состава, перспективный футболист принял решение по окончанию текущего сезона перебраться в стан "аристократов".

В нынешнем сезоне Асенсио забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 играх за "Реал".

Напомним, "Реал" предложил услуги своего форварда "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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