Асенсио намерен покинуть "Реал" и перебраться в АПЛ

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио намерен сменить команду уже следующим летом, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 22-летний игрок получил выгодное предложение от лондонского "Челси". Учитывая свое положение в королевском клубе, где он не смог стать игроком стартового состава, перспективный футболист принял решение по окончанию текущего сезона перебраться в стан "аристократов".

В нынешнем сезоне Асенсио забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 играх за "Реал".

Напомним, "Реал" предложил услуги своего форварда "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru