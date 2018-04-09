Асенсио назвал своего кумира детства

Теги марко асенсиореал мадридзинедин зидан

Асенсио назвал своего кумира детства

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио назвал своего кумира детства.

"У меня в комнате был постер с изображением Зидана, он был моим кумиром в детстве. Он был так элегантен, так талантлив, в нём было всё то, что я так люблю в футболистах" - цитирует Асенсио Football Espana.

Стоит отметить, что именно под руководством Зидана 22-летний полузащитник заиграл в составе "Реала".

Не пропустите: Асенсио: "Рамос всегда дает мне советы по поводу возникающих проблем". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Реал Сосьедад 31 37
13 Атлетик Бильбао 30 36
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов