Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио назвал своего кумира детства.

"У меня в комнате был постер с изображением Зидана, он был моим кумиром в детстве. Он был так элегантен, так талантлив, в нём было всё то, что я так люблю в футболистах" - цитирует Асенсио Football Espana.

Стоит отметить, что именно под руководством Зидана 22-летний полузащитник заиграл в составе "Реала".

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