Асенсио назвал условия, при которых он будет готов остаться в "Реале"

Теги марко асенсиореал мадрид

Асенсио назвал условия, при которых он будет готов остаться в "Реале"Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио назвал условия, при которых он будет готов остаться в королевском клубе на следующий сезон.

Так, 22-летний игрок уведомил руководство "сливочных", что ближайшим летом он не будет менять команду, если на его позицию не будет приобретен топовый игрок, его роль в командных построениях будет постепенно расти и, наконец, ему будет предложен новый улучшенный в финансовом плане контракт.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 5 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, вчера "Реал" разгромил "Жирону". | soccernews.ru

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