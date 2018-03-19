Асенсио назвал условия, при которых он будет готов остаться в "Реале"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио назвал условия, при которых он будет готов остаться в королевском клубе на следующий сезон.

Так, 22-летний игрок уведомил руководство "сливочных", что ближайшим летом он не будет менять команду, если на его позицию не будет приобретен топовый игрок, его роль в командных построениях будет постепенно расти и, наконец, ему будет предложен новый улучшенный в финансовом плане контракт.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 5 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, вчера "Реал" разгромил "Жирону". | soccernews.ru