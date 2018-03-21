Асенсио: "Не чувствую, что играю хуже, нежели в прошлом сезоне"

Теги марко асенсиореал мадрид

Асенсио: "Не чувствую, что играю хуже, нежели в прошлом сезоне"Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"Я многому учусь, когда играю в больших матчах, давление делает меня лучше. Я хочу чувствовать себя важным игроком и получать игровое время. Когда я не играю, я стараюсь думать, что я сделал неправильно, что могу улучшить в своей игре. Хотя я и не чувствую, что сейчас играю хуже, нежели в прошлом сезоне... Я хочу выступать за "Реална протяжении многих лет, мне здесь комфортно, я всем доволен. Это клуб, в котором я всегда хотел играть", - цитирует 22-летнего игрока "сливочных" fichajes.com.

Напомним, в "Реале" уверены в будущем подписании Салаха. | soccernews.ru

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