Асенсио: "Не думаю, что Зидан был несправедлив ко мне"
Полузащитник "Реала" Марко Асенсио не злится на главного тренера команды Зинедина Зидана, который не всегда включает его в стартовый состав.
"Я бы не сказал, что Зидан был несправедлив ко мне. Из-за проблем в игре команды он выбирал других игроков. Когда я не выходил в старте, в этом была моя вина. Команда играла плохо, а я играл слишком мало. Поэтому я старался помочь команде, даже выходя на поле на 10 минут. В таких моментах нужно быть сильным психологически. Сейчас Зидан вселяет в меня уверенность. Нам удается лучше действовать и в атаке, и в обороне. Мы должны продолжать в том же духе", - цитирует Асенсио FourFourTwo.
В этом сезоне 22-летний Асенсио провел за "Реал" 40 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
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