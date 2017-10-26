Асенсио не исключает свой уход из "Реала" в летнее трансферное окно

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио не исключает свой уход из королевского клуба в летнее трансферное окно.

Как информирует Diario Gol, 21-летний футболист не особо доволен своим положением в команде, где он не имеет стабильного места в стартовом составе. Учитывая это, а также то, что английский "Манчестер Юнайтед" уже длительное время проявляет к нему интерес, Асенсио вполне будет готов по окончанию текущего сезона рассмотреть вариант с уходом из "Реала". Однако окончательное решение будет принято перспективным игроком с учетом его положения в команде летом.

Напомним, в "Реале" изучают способы подписания Кейна. | soccernews.ru