Асенсио: "Не могу представить "Реал" без Роналду"

Теги реал мадридмарко асенсиокриштиану роналду

Асенсио: "Не могу представить "Реал" без Роналду"Полузащитник "Реала"  Марко Асенсио считает, что нападающий команды Криштиану Роналду не думает об уходе из клуба.

Также футболист признал, что был шокирован уходом Зинедина Зидана с поста главного тренера.

"Я не могу представить, как играть без Роналду. Он всегда был важным игроком для нас. И кажется невозможным продолжение пути без него.

Уход Зидана нас всех шокировал. Мне нравилось с ним работать. Он сильно помог моей карьере", - сказал он.

Читайте: Футболисты сборной Мексики отпраздновали выход на ЧМ-2018 с проститутками | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов