Асенсио: "Не могу представить "Реал" без Роналду"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио считает, что нападающий команды Криштиану Роналду не думает об уходе из клуба.

Также футболист признал, что был шокирован уходом Зинедина Зидана с поста главного тренера.

"Я не могу представить, как играть без Роналду. Он всегда был важным игроком для нас. И кажется невозможным продолжение пути без него.

Уход Зидана нас всех шокировал. Мне нравилось с ним работать. Он сильно помог моей карьере", - сказал он.

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