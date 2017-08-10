Асенсио не намерен переходить в "Барселону"

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Асенсио не намерен переходить в "Барселону"Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио не намерен переходить в каталонскую "Барселону", которая рассматривает вариант с его приобретением.

Как информирует испанская пресса, 21-летний футболист полностью доволен своим положением в королевском клубе. В текущем же сезоне перспективный игрок планирует всерьез побороться за место в стартовом составе "сливочных", чтобы попасть в заявку сборной Испании на Чемпионат Мира 2018 года.

Напомним, "Реал" может перехватить у "Барселоны" Дембеле. | soccernews.ru

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