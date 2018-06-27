Асенсио не покинет "Реал" этим летом

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Асенсио не покинет "Реал" этим летомВингер мадридского "Реала" Марко Асенсио не покинет "Санятьго Бернабеу" в текущее межсезонье, информирует AS.

По сведениям издания в прекращении сотрудничества не заинтересованы ни сам 22-летний игрок, ни королевский клуб. Поэтому его уход из стана "сливочных" этим летом полностью исключается.

В завершившемся сезоне Асенсио забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 53 матчах за "Реал".

Напомним, ранее сообщалось, что Асенсио готов сменить команду. | soccernews.ru

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