Асенсио не покинет "Реал" этим летом

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио не покинет "Санятьго Бернабеу" в текущее межсезонье, информирует AS.

По сведениям издания в прекращении сотрудничества не заинтересованы ни сам 22-летний игрок, ни королевский клуб. Поэтому его уход из стана "сливочных" этим летом полностью исключается.

В завершившемся сезоне Асенсио забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 53 матчах за "Реал".

Напомним, ранее сообщалось, что Асенсио готов сменить команду. | soccernews.ru