Асенсио: "Не представляю, как играть без Роналду"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио высказался о возможном уходе из клуба ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду.

"Готов ли " Реал" к уходу Роналду? Я не представляю, как играть без него. Криштиану был и остается очень важным игроком для "Реала ", - приводит слова 22-летнего игрока королевского клуба Marca.

Напомним, Напомним, Роналду одобрил кандидатуры двух специалистов на должность нового главного тренера "Реала". | soccernews.ru