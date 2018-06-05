Асенсио: "Не представляю, как играть без Роналду"

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Асенсио: "Не представляю, как играть без Роналду"Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио высказался о возможном уходе из клуба ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду.

"Готов ли "Реал" к уходу Роналду? Я не представляю, как играть без него. Криштиану был и остается очень важным игроком для "Реала", - приводит слова 22-летнего игрока королевского клуба Marca.

Напомним, Напомним, Роналду одобрил кандидатуры двух специалистов на должность нового главного тренера "Реала". | soccernews.ru

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